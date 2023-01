Novo sedã elétrico da Mercedes-Benz roda mais de 600 quilômetros

De caráter esportivo e luxuoso, o modelo EQE consegue esse alcance com apenas uma carga de sua bateria de 89 kWh. A aerodinâmica apurada ajuda na autonomia e resulta ainda em um design fluido.

Importada da Alemanha, a versão escolhida para o Brasil é a EQE 300, com 245 cv de potência e equipada com transmissão elétrica, com todo o conjunto montado no eixo traseiro. O preço público é de R$ 709.900,00.

A bateria de íons de lítio é composta por 10 módulos e conta com um inovador software de gerenciamento, que otimiza o uso da energia. Isso se traduz em desempenho consistente do carro, sem perda de força.

O sistema "ECO Assist" possibilita recuperação eficiente da energia nas desacelerações mais intensas, mas também nas mais suaves. E o motorista não precisa nem pressionar o pedal do freio para isso, basta tirar o pé do acelerador.

Com o objetivo de aumentar o conforto, o novo Mercedes-Benz EQE adota suspensão pneumática e tecnologia de amortecimento adaptativo. Um habitáculo rígido, zonas de deformação especiais e o moderno sistema de retenção "Pre-Safe" aumentam a segurança ativa e passiva do veículo. Para completar, há dispositivos de última geração que fazem assistência à condução.

Painel e console central são totalmente integrados, com efeito visual futurístico