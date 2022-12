Novos veículos elétricos irão estrear no Brasil

Fundada inicialmente como SF Motors, no Vale do Silício (EUA), a SERES Motors projeta e produz veículos elétricos. A fabricante recebeu investimentos da Dongfeng e Sokon, grandes grupos empresariais chineses, e conta com uma representação no Brasil, constituída por empresários locais, cuja operação comercial irá iniciar em fevereiro de 2023, com a chegada das primeiras unidades dos SUVs elétricos SERES 5 EVR e SERES 3.

Paralelamente, a importadora está finalizando o processo de homologação, para venda no primeiro trimestre do próximo ano, de dois veículos comerciais leves elétricos: o caminhão baú EC31 e o furgão de carga EC35, ambos fabricados pela DFSK Motor, coligada da SERES. Concebidos para uso urbano, proporcionam autonomia de cerca de 300 quilômetros, fornecida por baterias de 41 kWh.

O motor elétrico entrega 81 cv de potência e 200 Nm de torque nas rodas traseiras. Ambos os veículos vêm com direção elétrica, ar-condicionado, aviso de segurança para pedestres, radar, câmera de ré, retrovisores elétricos e tela de controle central.

O caminhão EC31 mede 4.750 milímetros de comprimento, 1.670 mm de largura e 2.400 mm de altura. As dimensões do baú resultam em um volume útil de 6,72 metros cúbicos, com capacidade para até 1.020 quilos de carga. O furgão EC35, por sua vez, tem 4.500 mm de comprimento, 1.680 mm de largura, 1.985 mm de altura e compartimento de carga com 4,8 metros cúbicos de volume livre, para até 950 quilos de peso.