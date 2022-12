O SUV de sete lugares sinaliza o início de uma ofensiva de lançamentos da marca sueca no mercado de veículos 100% eletrificados. Será uma novidade a cada ano e a Volvo pretende chegar em 2030 vendendo apenas automóveis totalmente elétricos.

O modelo EX90 será construído nos Estados Unidos a partir do próximo ano e, depois, também na China. Trata-se de um carro familiar versátil e elegante com aparência moderna, combinada com tecnologia de ponta em computação e conectividade.

Propiciando até 600 quilômetros de autonomia com uma única carga, o utilitário-esportivo elétrico terá uma bateria de 111 kWh. Dois motores elétricos fornecem 517 cv (380 kW) de potência e 910 Nm de torque. A versão inicialmente disponível virá com tração nas quatro rodas.

O padrão de segurança do EX90 é maior do que de qualquer outro Volvo que o precedeu. Um escudo invisível é ativado por sensores externos, permitindo vasculhar a estrada e "enxergar" mesmo pequenos objetos a centenas de metros.

A tecnologia também contribui para melhorar a confiabilidade do sistema de condução assistida. Os recursos fazem do EX90 o primeiro Volvo pronto para direção não supervisionada no futuro.

Tudo isso emoldura um interior convidativo e elegante, repleto de materiais naturais e de origem responsável. Reflexo das metas de sustentabilidade da fabricante escandinava, que busca ser totalmente neutra em termos climáticos até 2040.