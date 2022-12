Chevrolet revela nova Montana, mas estreia fica para 2023

A chegada do modelo às concessionárias será no mês de fevereiro e seu posicionamento antecipa uma briga direta com a Toro: conforto e dirigibilidade de SUV com versatilidade e robustez de uma picape.

"Este conceito da Montana se encaixa perfeitamente nos novos hábitos, valores e necessidades do consumidor, que busca um estilo de vida mais saudável, com melhor harmonia entre o trabalho e o lazer, com mais produtividade e satisfação", pontua Santiago Chamorro, presidente da General Motors América do Sul.

Com 4,72 metros de comprimento e cerca de 1,8 metro de largura, a nova Montana é um pouco menor do que a rival da Fiat, mas um pouco maior do que outra concorrente, a Renault Oroch. A inédita caçamba Multi-Flex é um diferencial importante do utilitário e foi projetada para funcionar como um porta-malas gigante, com capacidade de 874 litros.

Para resolver um dos maiores problemas das picapes no uso urbano, a entrada de água na caçamba em dias de chuva, a Montana ganhou um sistema engenhoso de vedação da capota marítima. Haverá ainda opção de uma capota rígida de acionamento elétrico por controle remoto.

A Montana é o primeiro veículo de produção local a adotar a nova identidade de design da Chevrolet, que se caracteriza pelo conjunto ótico bipartido na dianteira. Internamente, a posição mais alta de dirigir, os conteúdos tecnológicos, o acabamento apurado e a central multimídia integrada ao quadro de instrumentos são destaques.

Quadro de instrumentos e tela da multimídia formam conjunto visual unificado

Sob o capô, vem o motor 1.2 Turbo Flex com até 133 cv de potência e 210 Nm de torque, com calibração exclusiva, em sintonia com a proposta multiuso do veículo. O mesmo trabalho de regulagem foi feito na direção, suspensão e na transmissão - que poderá ser manual ou automática, sempre de seis marchas.

A nova Chevrolet Montana é equipada com seis airbags, assistência de frenagem de urgência, controles de tração e de estabilidade, faróis 100% LED com regulagem de altura e acendimento automático, ar-condicionado digital, sensor de estacionamento com câmera de ré, chave inteligente com partida por botão, Wi-Fi nativo e aplicativo para comandar funções remotamente.

Suspensão traseira tem duplo batente de rigidez variável, que ajuda na estabilidade e conforto