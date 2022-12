Chinesa BYD lança outro SUV elétrico no Brasil

Trata-se do Yuan Plus EV, vendido por R$ 269.990,00 pela marca, em esquema de pré-reserva pelo site www.bydcars.com.br/prevenda-yuan. Após o cadastro, o interessado será contatado pela concessionária de sua região, para confirmação da reserva e pagamento do sinal. O primeiro lote terá 100 unidades do modelo e todos os compradores ganharão um carregador portátil.

Assim como outros veículos da atual geração da BYD, o Yuan Plus EV traz a inovadora bateria "Blade", que proporciona uma autonomia urbana de até 458 quilômetros. Em uso rodoviário, esse alcance cai para 380 quilômetros.

A alta tecnologia de carregamento da bateria permite, após cinco minutos, recuperar energia suficiente para rodar até 150 quilômetros. Recarregar de 30% a 80% da bateria em apenas 30 minutos é possível utilizando um carregador de corrente contínua (DC) de 80 kW.

O motor elétrico do SUV entrega potência máxima de 204 cv e torque máximo de 310 Nm, com aceleração de zero a 100 km/h em 7,3 segundos. A suspensão dianteira é do tipo McPherson, enquanto a traseira é Multilink.

O Yuan Plus EV mede 4.455 milímetros de comprimento, 1.875 mm de largura, 1.615 mm de altura, com entre-eixos de 2.720 mm. Seu coeficiente de penetração aerodinâmica é de 0,29 Cx, um dos melhores no segmento.

Entre as tecnologias embarcadas no veículo estão um sistema de assistência à direção constituído por piloto automático adaptativo, estacionamento automático, monitoramento de ponto cego, reconhecimento de placas de trânsito, frenagem automática de emergência automática, controle de tração e freio de estacionamento elétrico.

Tela de 12,8 polegadas da central multimídia tem recurso de rotação adaptativa