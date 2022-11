O longevo "craque" da Volkswagen se despede

Após 42 anos de produção ininterrupta na fábrica de Taubaté (SP), o Gol chega ao fim da linha. O carro mais vendido e exportado na história do mercado brasileiro ganha sua última versão: a Last Edition. Em lote de apenas mil unidades, a edição limitada está sendo vendida por R$ 95.990,00, unicamente na cor vermelho Sunset.

No visual do modelo, chamam a atenção a grade e rodas de 15 polegadas com acabamento em preto brilhante. Na traseira, uma faixa conecta as lanternas, ambas também escurecidas.

Por dentro, os bancos foram revestidos em tecido exclusivo, que remete aos assentos Recaro usados no lendário Gol GTI, com direito a costuras vermelhas. Nas portas foi aplicado, pela primeira vez nesta geração, tecidos na parte central, replicando o material dos bancos. O painel de instrumentos exibe grafismo exclusivo e o volante em couro também conta com costuras vermelhas.

"Parceiro" de longa data do VW Gol, o motor 1.0 MPI também acompanha a versão Last Edition, entregando 84 cv de potência e 101 Nm de torque máximo. O câmbio é manual de cinco marchas.

"O Gol marcou a Volkswagen e a vida de muitas pessoas. Se despedir de um modelo como esse não é uma tarefa fácil. O Last Edition é o resultado de um trabalho bastante emocional e coletivo do nosso time de design", comenta o chefe desse departamento da montadora na América do Sul, José Carlos Pavone.