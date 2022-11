Pulse Abarth é o primeiro SUV da grife esportiva no mundo

Desenvolvido e produzido no polo automotivo da Stellantis em Betim (MG), o modelo custa R$ 149.990,00. O Pulse Abarth representa o retorno do emblema do escorpião ao Brasil, que por aqui já teve outros dois carros da Fiat com sua assinatura: o Stilo (2002) e o Cinquecento (2014).

"Mais do que o lançamento de um novo produto, estamos trazendo de volta a marca com toda a força para o Brasil. Sabemos o quanto o brasileiro é apaixonado por esportividade e performance, tudo que a Abarth representa. O Pulse Abarth chega para agradar um público que é fã destes atributos e que deseja uma experiência de dirigir extraordinária", declara Herlander Zola, vice-presidente sênior da Fiat e da Abarth na América do Sul.

A diferenciação do SUV começa pelo design, que ostenta detalhes em vermelho, cor típica da grife esportiva, além de rodas de 17 polegadas pretas exclusivas. A grade dianteira também é personalizada, há apêndices aerodinâmicos especiais e um para-choque frontal mais baixo e largo.

No interior, a caracterização da Abarth aparece no acabamento escuro com aplicações em vermelho. O símbolo do escorpião surge no encosto dos assentos, centro do volante, badge do painel e em uma etiqueta no câmbio.

O Pulse Abarth possui motor Turbo 270, que foi recalibrado para entregar maior performance, gerando potência de 185 cv e torque de 270 Nm, além de um "ronco" customizado. Como resultado, o veículo acelera de zero a 100 km/h em 7,6 segundos e sua velocidade máxima é de 215 km/h.

O câmbio automático de seis marchas também passou por reajuste, tornando as trocas mais rápidas. O sistema de direção é mais direto e preciso, enquanto os freios foram redimensionados.

As suspensões garantem melhor dirigibilidade graças a uma nova geometria na dianteira e a molas e amortecedores até 13% mais firmes. A rolagem da carroceria ainda diminuiu em 10%.

O Pulse Abarth oferece três modos de condução: Normal, Manual e o Poison, exclusivo da marca. Acionado por meio de um botão no volante, o Poison aumenta a sensibilidade da direção, agiliza a resposta do câmbio, diminui a interferência dos controles de tração e estabilidade e aciona a vetorização dinâmica de torque, que distribui a força do propulsor para as rodas durante curvas.

Multimídia de 10,1 polegadas tem plataforma de serviços conectados com mais de 30 funções