Polo Track tem a difícil missão de substituir o Gol

A Volkswagen aposenta seu icônico e bem-sucedido hatch compacto, que sai de cena no Brasil depois de 42 anos de produção. Para o lugar vago, a marca lança o Polo Track, equipado com motor 1.0 MPI flex e câmbio manual, por R$ 79.990,00.

Com 2,56 metros de entre-eixos, 1,75 m de largura e porta-malas de 300 litros, o modelo se sobressai frente à concorrência em termos de espaço. Seus itens de série também são destaque, incluindo quatro airbags, assistente de partida em rampas, controle de estabilidade e bloqueio eletrônico do diferencial, entre outros.

O visual do Polo Track se diferencia pela grade frontal exclusiva, acabamentos em preto fosco nos retrovisores e maçanetas, além de novas rodas de 15 polegadas com calotas em preto fosco. Na traseira, as lanternas e o novo difusor também adotam o estilo escurecido.

A fábrica da Volkswagen em Taubaté (SP) foi atualizada para a fabricação do Polo Track. O modelo integra o pacote de investimentos de R$ 7 bilhões definidos pela empresa até 2026 na América Latina e é o primeiro de uma família de veículos compactos do segmento de entrada.

Para marcar a despedida do Gol, o carro mais produzido, mais vendido e mais exportado da história do mercado brasileiro, a Volkswagen preparou a série Last Edition. Numerada e limitada a mil unidades, a versão especial foi desenvolvida pelo time de design local da montadora.