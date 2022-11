Iveco apresenta seu melhor caminhão pesado nacional

Fabricado em Sete Lagoas (MG), o modelo S-Way tem como público-alvo frotistas e autônomos. O segmento de pesados no Brasil representa cerca de 40% do mercado total de caminhões e emplacou 67 mil unidades em 2021.

Com design moderno e aerodinâmica apurada, o Iveco S-Way conta com duas versões de cabine: AS, com 2,5 metros de largura; e AT, com 2,3 m de largura - ambas projetadas para maior conforto e ergonomia do motorista.

O novo caminhão está adaptado ao Proconve P8, graças ao motor FPT Cursor 13 com injeção common-rail e novo turbocompressor e-VGT. O propulsor possui configurações de 450 cv (4x2), 480 cv (6x2) e 540 cv (6x4) de potência - em todas, o câmbio é de 12 velocidades e traz funções inéditas, como a que permite a rodagem do veículo em neutro para economizar combustível.

As tecnologias de segurança incluem assistente de permanência em faixa, controle de cruzeiro adaptativo, freio emergencial autônomo, auxílio de partida em rampa e controles de tração e de estabilidade.

"O S-Way traz um DNA próprio totalmente focado nas principais necessidades dos clientes e na severidade das missões do transporte de cargas. Temos certeza que o caminhão é a melhor opção para o frotista e autônomo que buscam tecnologia de ponta e rentabilidade na operação", afirma Bernardo Brandão, diretor de marketing da Iveco para a América Latina.