O modelo TXS Max Drive é o segundo da Caoa Chery a incorporar o pacote de sistemas eletrônicos inteligentes de segurança e assistência ao motorista. A tecnologia atua por meio da associação de uma câmera multifuncional e de um radar, ajudando na prevenção de acidentes e aumentando a conveniência ao dirigir.

Destaque para o piloto automático adaptativo com assistente de congestionamento, que pode manter o Tiggo 8 TXS Max Drive a uma distância segura do veículo à frente, podendo acelerar ou frear até a parada total. Além disso, mantém o SUV dentro da faixa de rolamento.

Outra função importante é a frenagem automática de emergência, que consegue detectar a parada brusca de veículos, assim como outras situações críticas envolvendo pedestres e ciclistas.

Dotada de motor 1.6 turbo a gasolina e transmissão automática com dupla embreagem de sete velocidades, a nova versão do Tiggo 8 também traz mudanças no estilo externo e interno.

Na dianteira, a grade e os faróis de neblina com assistente de iluminação em curvas são novos, enquanto na traseira a moldura da tampa do porta-malas agora une as lanternas totalmente de LED. No habitáculo, os bancos contam com novo design e acabamento premium. Já o painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas exibe um novo tema.