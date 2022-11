Range Rover Sport está ainda mais impressionante

A terceira geração do modelo se revela a mais capaz dinamicamente, graças a um chassi repleto de conceitos e tecnologias avançadas. Uma delas é o sistema de molas de ar com controle ativo de rodagem eletrônico de 48 volts, que aplica até 1.400 Nm de torque em cada eixo, proporcionando maior estabilidade.

Para otimizar as respostas da suspensão, o veículo monitora a estrada à frente usando dados de navegação, antecipando as curvas. Amortecedores ativos de válvula dupla ainda reduzem movimentos indesejados da carroceria.

Todos os novos Range Rover Sport são equipados com uma transmissão automática de oito velocidades e tração integral inteligente. Opcional, o inovador sistema de esterçamento das quatro rodas auxilia o motorista em manobras em baixas velocidades e promove maior segurança nas curvas.

A cabine do SUV se assemelha a um cockpit, dando ao motorista uma experiência intuitiva de condução. O luxo se apresenta em recursos como bancos dianteiros elétricos ajustáveis (com memória), aquecidos e ventilados, com apoios de cabeça elétricos.

No Brasil, estarão disponíveis três opções de motores: um seis cilindros a diesel de 3.0 litros com sistema híbrido leve (MHEV), de 350 cv de potência; um V8 turbo de 4.4 litros a gasolina com 530 cv; e um conjunto híbrido completo de 510 cv combinados, que chegará em 2023 no mercado. O novo Range Rover Sport estará à venda em três diferentes versões de acabamento, com preços públicos partindo de R$ 953.950,00.

"A nova geração do Range Rover Sport é a redefinição do luxo esportivo, reunindo atributos que o levam ao mais alto padrão já visto em suas três gerações. Este veículo também carrega a essência do luxo moderno, com materiais premium mais sustentáveis", comenta Tiago Yoshitake, gerente de produtos da Land Rover.