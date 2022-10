Linha de caminhões Mercedes terá motores ecológicos

A partir do próximo ano, os modelos Accelo, Atego, Actros e Arocs receberão propulsores compatíveis com a norma brasileira Proconve P8, equivalente à europeia Euro 6. Para cumprir com as novas limitações às emissões, a Mercedes-Benz introduz a tecnologia BlueTec 6, que contempla novas faixas de potência e torque para os motores aplicados em caminhões leves, médios, semipesados e extrapesados on ou off-road.

"Todos os caminhões do novo portfólio asseguram redução de 80% nas emissões de Óxidos de Nitrogênio e menos 50% nas de Material Particulado em relação ao Proconve P7. Além da proteção ambiental, trazemos novidades que resultam em economia no consumo de combustível, diminuição de custos operacionais, mais segurança nas estradas e mais conforto. Dessa forma, asseguramos eficiência e rentabilidade para os clientes, com mais produtividade e bem-estar a bordo para os motoristas", argumenta Roberto Leoncini, vice-presidente de vendas e marketing da Mercedes-Benz do Brasil.

O desempenho dos propulsores Euro 6 da marca é potencializado com a nova transmissão automatizada PowerShift Advanced. Mais eficiente, o câmbio possui o comando de embreagem otimizado, com uma redução de até 40% do tempo de acoplamento da embreagem. Isso viabiliza trocas de marchas mais rápidas e precisas, além de melhor sensibilidade do pedal do acelerador, facilitando manobras e arrancadas, sem trancos na transmissão.

Além de mais amigável ao meio ambiente, a tecnologia BlueTec 6 proporciona redução de custos operacionais. O consumo de óleo lubrificante, por exemplo, é de 10% a 15% menor. Outra vantagem é a intercambiabilidade de peças e componentes entre modelos da mesma família de caminhões.