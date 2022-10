Versão SRX Limited complementa gama da picape Hilux

A Toyota apresenta uma nova opção do veículo utilitário, que agrega mais itens de conforto e comodidade. A Hilux SRX Limited chega às revendas custando R$ 337.990,00.

Herdando as mesmas características da configuração top de linha SRX, a novidade se diferencia por equipamentos como o retrovisor externo com rebatimento automático ou por meio de botão e indicador de direção; capota rígida do tipo esteira manual, com trava, que transforma a caçamba em porta-malas; e tampa traseira com assistência para abertura e fechamento, mais trava elétrica acionada remotamente.

A picape utiliza motor 2.8 diesel de quatro cilindros, que rende 204 cv de potência e torque de quase 500 Nm a 2.800 rpm. Acoplada ao propulsor, vem uma transmissão automática sequencial de seis velocidades.

O nível de segurança também é destaque na Hilux SRX Limited. O seu pacote de tecnologias inclui monitor de visão 360 graus e sistema Safety Sense, que traz a função de detecção de pedestres e ciclistas associada à pré-colisão frontal, controle de cruzeiro adaptativo e alerta de mudança de faixa com condução assistida.

Desde as versões cabine simples, voltada para o trabalho, a Hilux vem com dois airbags frontais e um de joelho para o motorista, bloqueio do diferencial traseiro (com acionamento elétrico), assistente de partida em rampa e controles eletrônicos de estabilidade e de tração. Nas configurações cabine dupla, há mais quatro airbags, dois laterais e dois de cortina, e assistente de reboque.