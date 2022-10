Caminhões Volvo VM estão mais potentes e eficientes

Atendendo à nova regulamentação de emissões Euro 6/Proconve P8, os modelos são os mais completos e avançados desde que a linha VM foi lançada no Brasil, em 2003. Todas as versões utilizam um novo motor de 8.0 litros, de fabricação própria da Volvo, e os caminhões receberam a transmissão I-Shift de sétima geração, a mesma do modelo FH.

"São inovações que transformam o VM em um novo caminhão, mais econômico, mais potente e mais seguro, aprimorando um modelo que vem cada vez mais conquistando o transportador brasileiro", afirma Alcides Cavalcanti, diretor-executivo de caminhões da Volvo.

Com novo turbo de alta performance e injeção common rail, o propulsor se ajusta para entregar menor consumo em baixas rotações e mais desempenho em altos giros. As potências disponíveis são de 290 cv e 360 cv, com torque de 1.050 Nm e 1.400 Nm, respectivamente. Os freios-motor também ficaram mais potentes, com 210 cv e 300 cv.

O câmbio I-Shift sofreu aprimoramentos que proporcionam trocas de marcha mais rápidas, precisas e suaves. Isso significa melhor dirigibilidade e maior conforto para o motorista.

A função "Subida Pesada" aumenta a capacidade do caminhão para vencer aclives. A caixa tem sensores que medem a inclinação e até a quantidade de carga que o caminhão leva, para concentrar mais torque no momento da manobra em rampas - tudo feito automaticamente.

Outra tecnologia avançada possibilita a rolagem inercial do Volvo VM. O recurso coloca a transmissão em neutro assistido, garantindo que o caminhão aproveite o embalo que a topografia proporciona, gerando uma economia adicional de combustível.

A segurança foi incrementada com a adoção dos freios eletrônicos, que reduzem as distâncias de frenagem, e do programa eletrônico de estabilidade, o qual otimiza o controle direcional.