Renault lança modelo aventureiro com motor 1.0

O Sandero Stepway 1.0 combina visual esportivo e robusto com a economia proporcionada pelo propulsor flex de 1.000 cm³, que fornece 82 cv de potência máxima e 103 Nm de torque. O design do carro ganha estilo aventureiro com a adoção de molduras protetoras nos para-choques, para-lamas e base da carroceria.

Na dianteira, os faróis de neblina ostentam moldura cromada e foi instalado um parapeito na cor prata. Os faróis contam com luzes diurnas de LED em formato de "C", e a grade também exibe detalhes cromados. Barras de teto foram instaladas e, na traseira, as lanternas são escurecidas em LED.

O veículo vem equipado com ar-condicionado, direção eletro-hidráulica, abertura do porta-malas com acionamento elétrico, sensores de estacionamento traseiros e quatro airbags (frontais e laterais). A tecnologia Stop&Start, que desliga o motor automaticamente em paradas prolongadas, contribuindo para a economia de combustível, também é de série.

Dotado de câmbio manual de cinco marchas, o Sandero Stepway 1.0 custa R$ 77.990,00, valor via Renault Direct, somente nas concessionárias da marca.