Nova linha de caminhões Volvo alia desempenho e eficiência

A marca sueca apresenta os novos modelos FH, FM e FMX, que prometem mais rendimento, maior economia e significativa redução na emissão de gases poluentes, em conformidade com as regulamentações Euro 6 e Proconve P8. Segundo a Volvo, o consumo de combustível pode ser até 8% menor em relação à gama atual, contribuindo para o aumento da rentabilidade do transportador.

"Nossa nova linha de caminhões Euro 6 vai muito além do que a mudança de legislação exige. Apresenta melhorias em tecnologia e segurança e uma redução do impacto ambiental. Isso reforça nosso compromisso com a produtividade e a sustentabilidade nos transportes", afirma Wilson Lirmann, presidente do Grupo Volvo América Latina.

Oferecido nas potências de 380 cv, 420 cv, 460 cv, 500 cv e 540 cv, o novo motor D13K foi projetado com componentes mais robustos e traz um novo sistema de injetores de combustível de alta pressão e precisão. O turbocompressor, também novo, permite gerar torque máximo em rotações ainda mais baixas e é mais silencioso.

A transmissão dos caminhões é a I-Shift de sétima geração, de 12, 13 ou 14 velocidades, com componentes redesenhados e trocas de marcha até 30% mais rápidas na comparação com o desenvolvimento anterior. O potente freio motor da Volvo agora vem de fábrica em todos os modelos da linha F.

A tecnologia está presente de forma relevante nos veículos. São de série recursos como piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, controles de estabilidade e de tração, controle automático de descida, bloqueio do diferencial, auxílio de partida em rampa, freio de estacionamento automático, monitoramento da faixa de rodagem, entre outros.