Niro é o terceiro modelo eletrificado da Kia no Brasil

Depois do Stonic e do Sportage, veículos com sistema híbrido leve, a marca sul-coreana lança um híbrido "genuíno". O Niro chega em duas versões, EX e SX Prestige, com respectivos preços iniciais de R$ 204.990,00 e R$ 239.990,00.

Seu sistema de propulsão combina um motor 1.6 litro a gasolina com outro elétrico, acionado por bateria de 240V. A potência combinada atinge 141 cv a 5.700 rpm, com torque de 264,6 Nm.

Na partida e em deslocamentos a baixa velocidade, apenas o motor elétrico é ativado, enquanto na aceleração e/ou subidas, ambos atuam. Em ritmo de cruzeiro, os propulsores podem funcionar de forma combinada ou isolada.

Segundo o Inmetro, o Kia Niro faz 17,7 km/l na estrada e 19,8 km/l na cidade. Com o reservatório de combustível de 42 litros, o veículo pode alcançar até 800 quilômetros de autonomia.

Ousado e sofisticado, o design exibe traços marcantes. Destaque para a coluna "C", pintada em uma cor diferente do restante da carroceria.

De dimensões compactas, com 4.420 milímetros de comprimento, 1.825 mm de largura, 1.545 mm de altura e 2.700 mm de distância entre-eixos, o Niro possui suspensão dianteira independente, do tipo McPherson, e traseira Multilink.

No interior, o painel de instrumentos é digital, com 10,25 polegadas. O pacote de tecnologias do Kia inclui alertas de fadiga do condutor; de centralização e permanência na faixa de rodagem; e para prevenção de colisão frontal. Na versão SX Prestige, há ainda assistentes de prevenção de colisão traseira em tráfego cruzado e de colisão frontal, mais piloto automático adaptativo.

"O novo Niro vai surpreender os consumidores brasileiros na categoria de SUVs híbridos. Em menos de um ano, lançamos três modelos híbridos. Logo virão os elétricos puros. Com isso, a Kia continua forte em sua missão de liderar a oferta de SUVs híbridos e elétricos no mercado brasileiro", avalia José Luiz Gandini, presidente da Kia Brasil.