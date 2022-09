BYD traz novo modelo híbrido plug-in para o Brasil

Já em pré-venda, pelo valor de R$ 269.990,00, o SUV Song Plus DM-i tem previsão de entrega para os compradores em dezembro próximo. O primeiro lote de 200 unidades foi rapidamente comercializado e, por isso, a marca encomendou da China uma nova remessa de 250 unidades.

"O sucesso antecipado do Song Plus DM-i mostra que estamos no caminho certo, ao lançarmos um modelo de tecnologia diferenciada, com soluções inovadoras e o preço mais competitivo de seu segmento", afirma Henrique Antunes, diretor de vendas e marketing da BYD Brasil.

O modelo é o primeiro da BYD no País a contar com a tecnologia super híbrida plug-in DM-i. O sistema oferece excelente eficiência energética, alta performance e muita suavidade no funcionamento.

O motor a gasolina, de 1.5 litro, rende 110 cv de potência. A maior parte da força vem do propulsor elétrico: 179,4 cv e torque de 316 Nm. A bateria de 8,3 kWh permite autonomia de 51 quilômetros em modo 100% elétrico.

O BYD Song Plus DM-i é equipado com central multimídia de 12,8 polegadas, câmera externa de 360 graus, painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas, piloto automático adaptativo com Stop&Go, assistente de permanência em faixa, frenagem automática de emergência, abertura elétrica do porta-malas, entre outros recursos.

Seu design exibe grade frontal trapezoidal com filete cromado unindo os faróis de LED. Na traseira, as lanternas, também de LED, são conectadas. O interior usa materiais nobres e no porta-malas cabem 574 litros.

Cabine ostenta estilo requintado e oferece 31 opções de cores ambientes