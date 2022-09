Ford revela a sétima geração do Mustang

O novo modelo do cupê esportivo reafirma atributos que garantem seu sucesso entre os admiradores: desempenho visceral, design empolgante, refinamento técnico e tecnologias inovadoras. O Mustang 2024 começará a ser vendido nos Estados Unidos no segundo semestre de 2023.

Seu cockpit, inspirado em caças a jato, é o mais tecnológico e centrado no motorista já projetado pela Ford. No painel, duas telas curvas e fluidas oferecem várias possibilidades de personalização. O visual está mais moderno e esculpido, sem abandonar a inspiração clássica, com seu teto baixo, capô de três seções e traseira curta.

A experiência de direção, ainda mais empolgante, é mérito do motor V8 5.0 de quarta geração, o de aspiração natural mais potente já oferecido na linhagem. Junto dele, atua uma avançada transmissão automática de 10 velocidades - a Ford mantém uma opção de câmbio manual de seis marchas.

Os recursos de assistência ao motorista do novo Mustang incluem reconhecimento de sinais de velocidade, piloto automático adaptativo inteligente e assistente de manobras evasivas. Há ainda o controle ativo de mitigação de buracos, que ajusta a resposta da suspensão através do monitoramento contínuo da carroceria, da direção e dos freios.

"Investir em uma nova geração do Mustang é uma grande afirmação no momento em que muitos dos nossos concorrentes estão saindo do negócio de veículos de combustão interna. Nós, entretanto, estamos turbinando nosso plano de crescimento nesse segmento, adicionando tecnologia conectada, novas versões e opções híbridas aos nossos carros mais lucrativos e populares, além de investir US$ 50 bilhões em veículos elétricos até 2026", afirma Jim Farley, CEO da Ford.