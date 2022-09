Novo Range Rover extrapola em requinte e sofisticação

O SUV mais luxuoso da marca será oferecido no Brasil em quatro novas versões: SE, Autobiography, First Edition e SV, com preços partindo de R$ 1.160.650,00. Inicialmente há duas opções de motores a combustão, de seis cilindros em linha a diesel e V8 a gasolina. Mas ano que vem chegarão modelos híbridos e, em 2024, os totalmente elétricos.

"Durante o período de pré-venda, tivemos uma receptividade incrível de nossa rede de concessionárias e de nossos clientes. Temos certeza de que esse veículo será um marco na história da marca", diz Divanildo Albuquerque, diretor-geral da Land Rover no Brasil.

Minimalista, o design do novo Range Rover estabelece uma presença marcante e moderna. Seu interior é extremamente elegante, usando materiais de alto padrão no acabamento irretocável.

A tecnologia multimídia da Land Rover traz uma grande tela curva de 13,1 polegadas, que fornece controle intuitivo de todas as principais funções do veículo. O painel de instrumentos também é digital, com uma área de interface com 13,7 polegadas, que apresenta novos gráficos configuráveis de alta definição.

Os passageiros traseiros podem desfrutar de seu próprio sistema de infoentretenimento, que contempla duas telas sensíveis ao toque de 11,4 polegadas montadas na parte de trás dos bancos dianteiros. Ambas podem ser operadas de forma independente e contam com entrada HDMI.

O Range Rover foi o primeiro SUV a usar a suspensão a ar eletrônica, em 1992. A nova geração combina esse conceito ao recurso que utiliza os dados de navegação para "escanear" a estrada à frente e preparar a suspensão para proporcionar respostas precisas.

O novo modelo também tem o inovador mecanismo de esterçamento das quatro rodas, que auxilia a dirigibilidade em manobras e em curvas mais acentuadas. Com tração 4x4 sob demanda, o veículo dispõe ainda de avançado sistema off road que adapta suas respostas às condições mais extremas de terreno.