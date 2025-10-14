Notas Jurídicas

A população poderá encaminhar solicitações, realizar consultas e esclarecer dúvidas sobre as atividades desenvolvidas pelos Tribunais sediados no Estado (TJ, TRF4, TRT4 e TRE) em um único local: a Central de Atendimento ao Público – CAP 360º. O espaço, inaugurado na quinta-feira (9), no Tribunal de Justiça, fica aberto ao público das 12h às 19h, no 2º andar do edifício-sede do TJ, na avenida Borges de Medeiros, 1565. A Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul (PGE-RS) está entre os finalistas de duas categorias do Prêmio Inovação do Judiciário Exponencial. O projeto “Uso de dados da judicialização da saúde para aprimoramento da política pública” foi selecionado na categoria “Inovação Social”. Já a coordenadora da Assessoria de Informática, procuradora Lisiane Penz Negruni, está entre as finalistas na categoria “Executivo de Tecnologia. Os vencedores serão conhecidos no dia 24 de novembro.