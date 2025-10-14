Notas Jurídicas

A população poderá encaminhar solicitações, realizar consultas e esclarecer dúvidas sobre as atividades desenvolvidas pelos Tribunais sediados no Estado (TJ, TRF4, TRT4 e TRE) em um único local: a Central de Atendimento ao Público – CAP 360º. O espaço, inaugurado na quinta-feira (9), no Tribunal de Justiça, fica aberto ao público das 12h às 19h, no 2º andar do edifício-sede do TJ, na avenida Borges de Medeiros, 1565.
A Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul (PGE-RS) está entre os finalistas de duas categorias do Prêmio Inovação do Judiciário Exponencial. O projeto “Uso de dados da judicialização da saúde para aprimoramento da política pública” foi selecionado na categoria “Inovação Social”. Já a coordenadora da Assessoria de Informática, procuradora Lisiane Penz Negruni, está entre as finalistas na categoria “Executivo de Tecnologia. Os vencedores serão conhecidos no dia 24 de novembro.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
- A população poderá encaminhar solicitações, realizar consultas e esclarecer dúvidas sobre as atividades desenvolvidas pelos Tribunais sediados no Estado (TJ, TRF4, TRT4 e TRE) em um único local: a Central de Atendimento ao Público – CAP 360º. O espaço, inaugurado na quinta-feira (9), no Tribunal de Justiça, fica aberto ao público das 12h às 19h, no 2º andar do edifício-sede do TJ, na avenida Borges de Medeiros, 1565.
- A Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul (PGE-RS) está entre os finalistas de duas categorias do Prêmio Inovação do Judiciário Exponencial. O projeto “Uso de dados da judicialização da saúde para aprimoramento da política pública” foi selecionado na categoria “Inovação Social”. Já a coordenadora da Assessoria de Informática, procuradora Lisiane Penz Negruni, está entre as finalistas na categoria “Executivo de Tecnologia. Os vencedores serão conhecidos no dia 24 de novembro.