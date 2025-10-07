Autocontenção judicial do STF: um caminho de reequilíbrio

Arcênio Rodrigues da Silva

Com o julgamento da tentativa de golpe e violação do Estado Democrático de Direito encerra-se um ciclo de atuação extraordinária do STF. A decisão exigiu medidas firmes para preservar a ordem constitucional. Superada essa etapa, o Tribunal deve reafirmar sua missão como guardião da Constituição, com serenidade, técnica e autocontenção.

O artigo 102 da Constituição consagra o STF como guardião da Carta Magna, papel que não implica protagonismo político, mas a garantia de que os demais Poderes respeitem os limites constitucionais. Ministros devem atuar estritamente dentro de suas atribuições, sem acumular funções de investigação e julgamento. Essa separação assegura imparcialidade, juiz natural e ampla defesa. Ao respeitar esses limites, o STF reforça sua autoridade moral e consolida a segurança jurídica.

A posse de Edson Fachin na presidência sinaliza uma guinada. Discreto e respeitador dos limites constitucionais, tem perfil para liderar o reequilíbrio do STF. A harmonia entre Poderes não significa submissão, mas respeito mútuo, com intervenções apenas em caso de violação clara da Constituição ou de direitos fundamentais.

Nos próximos meses, o STF será provocado sobre temas sensíveis, como projetos de anistia, mudanças em suas regras internas e limites ao mandato de ministros. As respostas devem ser técnicas, transparentes e não políticas. Comunicação institucional clara é essencial para reduzir desgaste e fortalecer a confiança pública.

Internamente, o Judiciário deve enfrentar questões de imagem, como o respeito ao teto constitucional e a responsabilização de magistrados. A aposentadoria compulsória com vencimentos integrais é vista como privilégio. Reformas são necessárias para garantir eficiência e moralidade.

Essa postura reforça o compromisso republicano e dialoga com o clamor público por accountability. Assim como foram punidos agentes do 8 de janeiro, também devem ser afastados “maus juízes”, demonstrando isonomia e coerência.

Após anos de atuação excepcional, é hora de restabelecer a normalidade institucional. O devido processo legal, o fortalecimento do colegiado e a redução da exposição midiática são passos fundamentais. A maturidade democrática exige que o STF reafirme sua missão: ser guardião da Constituição e pilar do Estado Democrático de Direito.

Advogado do Rodrigues Silva Sociedade de Advogados