Notas Jurídicas

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS), por meio do Núcleo de Defesa dos Direitos das Famílias e do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, promoverá, na próxima sexta-feira, uma roda de conversa sobre luto parental. A atividade ocorre das 13h às 18h, no auditório da sede da DPE/RS na rua Múcio Teixeira, 110, 9º andar, em Porto Alegre. Organizado por Alexandre Correa Nasser de Melo e Juliana Biolchi, o livro a Nova Recuperação Extrajudicial - Análise e Configurações da Doutrina e Prática nos Tribunais é a primeira obra exclusiva sobre o tema estruturada a partir de capítulos temáticos e atualizada de acordo com as mudanças introduzidas pela Lei 14.112/2020. A obra oferece uma análise abrangente e atual, que visa reestruturar empresas em dificuldade com mínima intervenção estatal. O livro pode ser adquirido pelo site da editora Juruá.