Notas Jurídicas

O Judiciário gaúcho figurou, em 2024, como o tribunal estadual mais demandado proporcionalmente à população, com 178 casos novos por mil habitantes no ano passado. O Índice de Produtividade dos Magistrados (IPM) ficou em 2.644 processos baixados por magistrado. Já entre os servidores, o índice atingiu 313 processos baixados por servidor, superando a média nacional de 218, e posicionando o TJRS como o segundo Tribunal de grande porte com melhor desempenho nesse indicador em 2024. A OAB/RS, por meio da Comissão da Igualdade Racial (CIR) e da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra (CVEN), promove nesta quinta-feira o seminário “O impacto da miscigenação na evolução e saúde da população brasileira”. O evento será realizado de forma presencial, no 14º andar da sede da OAB/RS, em Porto Alegre. Inscrições no portaleventos.oabrs.org.br.