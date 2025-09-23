Notas Jurídicas

Nesta segunda-feira, o procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Ângelo Borghetti foi reconduzido ao cargo para o biênio 2025-2027. O governador do Estado, Eduardo Leite, decidiu a recondução do atual procurador-geral após o recebimento da lista tríplice encaminhada pelo Colégio de Procuradores do MPC-RS. Também tomaram posse Geraldo Costa da Camino, como corregedor-geral, e Daniela Wendt Toniazzo, como subprocuradora-geral. A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou por aclamação o projeto de lei do Executivo que cria 58 cargos de analista da Procuradoria-Geral do Município (PGM) – área jurídica. Para ocupar o cargo, será exigido diploma de nível superior em Direito, e a seleção será feita por concurso público. Para evitar impacto financeiro, o projeto prevê ainda a extinção de 26 cargos efetivos de procuradores municipais, direcionando os recursos para os cargos de apoio técnico-jurídico.