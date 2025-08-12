Notas jurídicas

A Semana da Pauta Verde, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça para impulsionar a pauta ambiental no Judiciário, será realizada de 18 a 22 de agosto em todo o Brasil. No RS, a Corregedoria-Geral da Justiça fará, na segunda-feira, em Porto Alegre, o encontro estadual da iniciativa às 14h, no Palácio da Justiça, em formato híbrido. Os palestrantes debaterão assuntos relacionados ao tema, entre eles, mudanças climáticas e conciliação.

Na última semana, a Ordem dos Advogados do Brasil secção Rio Grande do Sul e o Movimento de Justiça e Direitos Humanos lançaram a 42ª edição do Prêmio de Direitos Humanos de Jornalismo na Cidade da Advocacia. Neste ano, o tema é “O passado que não passa”. As inscrições podem ser feitas de 1º a 25 de outubro.