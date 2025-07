Notas Jurídicas

A OAB/RS está com pesquisa aberta para ouvir a advocacia gaúcha sobre a atualização da tabela de honorários. O formulário, que pode ser respondido até o dia 31 de julho através do site da Ordem gaúcha, é voltado a advogadas e advogados regularmente inscritos e tem como objetivo reunir informações qualificadas sobre a prática da profissão em todas as regiões do Estado. O Instituto de Psicologia Prof. Jorge Trindade promove o Seminário de Psicopatologia para o Direito, com início no dia 4 de agosto e certificado pela Academia Brasileira de Filosofia. As aulas ocorrem nas sextas-feiras, das 19h às 20h15min, com opção presencial ou on-line. O curso aborda temas como esquizofrenia, transtornos delirantes, depressão, TDAH, drogadição e crime, entre outros. Inscrições pelo WhatsApp: (51) 98105-3288.