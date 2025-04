Notas jurídicas

O Rio Grande do Sul foi o último estado a concluir a digitalização dos processos físicos no Judiciário. Entre 2020 e 2023, mais de 2,3 milhões de ações paradas na pandemia foram digitalizadas para retomar o fluxo processual. Antecipando desafios do processo eletrônico, a Central de Diligências e Inteligência (CDI) se tornou um diferencial estratégico, garantindo acesso ágil a serviços jurídicos.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) inaugurou, na última quinta-feira, mais uma Central de Atendimento às Vítimas e Familiares de Vítimas de Crimes e Atos Infracionais, o espaço "Bem-me-quer", na Promotoria de Justiça de Santa Maria. A iniciativa busca garantir direitos das vítimas, oferecendo informação, apoio, acolhimento e participação no processo penal.