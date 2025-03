Notas jurídicas

Foi publicado, no Diário Oficial do Rio Grande do Sul da última quinta-feira, o novo edital de chamamento público para a advocacia dativa do Estado. O edital ficará aberto até o dia 30 de novembro deste ano, e os interessados em participar do processo deverão preencher integralmente o cadastro e anexar toda a documentação exigida por meio do site https://portal-advocacia.oabrs.org.br.

O ministro do Esporte, André Fufuca, encaminhou uma solicitação à Casa Civil para que haja mudança na Lei Geral do Esporte, de modo que clubes que não combatam racismo sejam punidos com a suspensão de recursos federais. A legislação tornou-se referência a partir de 2023, quando foi sancionada, e versa sobre diretrizes para a governança, financiamento e gestão das entidades esportivas.