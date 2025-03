Notas Jurídicas

A Associação Brasileira de Recursos Humanos do RS promove o Fórum Gestão de Relações Trabalhistas no próximo dia 25/03 e as inscrições podem ser feitas no www.abrhrs.org.br. O evento debaterá a implementação da NR-1, as contribuições sindicais, o regime 6x1 e as repercussões dos contratos PJ na esfera cível.