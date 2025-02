Notas Jurídicas

Como parte da Semana da Justiça pela Paz em Casa, que será realizada entre os dias 10 e 14/3, o TJ-RS promoverá o I Encontro de Grupos Reflexivos de Gênero no Estado: Diálogos e Práticas Interinstitucionais. O evento será realizado no dia 14/3, a partir das 9h, no Mini Auditório do Foro Central II, em Porto Alegre. Mais informações e inscrições no www.tjrs.jus.br. O Instituto de Psicologia Jorge Trindade, com o apoio do IARGS, realiza o Seminário Direito e Psicanálise, que será oferecido nas modalidades presencial e on-line. As aulas presenciais ocorrem de 17 de março a 9 de junho. Na modalidade on-line, o seminário também será disponibilizado quinzenalmente, a partir de 24 de março. Mais informações no WhatsApp: (51) 99914-8044.