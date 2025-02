Notas Jurídicas

O advogado criminalista Marcos Eberhardt lançou o livro "Tratamento processual da prova ilícita". A obra é resultado do doutoramento no Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Pucrs. Ele defende uma autonomia do instituto da prova ilícita no Brasil, apresentando o desenho de um instrumento processual para verificação da licitude ou ilicitude da prova, o que impactaria diversos processos criminais em curso no Brasil. Informações sobre a obra no www.marcialpons.com.br. O TJ-RS foi comunicado da nomeação dos novos desembargadores oriundos do 5º Constitucional. O procurador de Justiça João Pedro de Freitas Xavier e o promotor Márcio Schlee Gomes ocuparão as vagas do MP-RS. No que se refere à OAB, foram indicados os advogado Alexandre Fernandes Gastal, e Cristiane da Costa Nery.