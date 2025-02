Notas Jurídicas

Órgão Especial do Tribunal de Justiça definiu as duas listas tríplices com os nomes que concorrem ao cargo de desembargador em vagas destinadas a provimento por membros do MP-RS pelo Quinto Constitucional. Compõem a primeira lista o promotor de Justiça Márcio Schlee Gomes e os procuradores João Pedro de Freitas Xavier e Luiz Fernando Calil de Freitas. Na segunda lista, os escolhidos foram Márcio Schlee Gomes, João Pedro de Freitas Xavier e a promotora Vera Lucia da Silva Sapko. Cabe ao governador Eduardo Leite nomear os escolhidos. Autores de projetos têm prazo aberto para concorrerem ao 2º Prêmio de Responsabilidade Social do Poder Judiciário e Promoção da Dignidade, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). As iniciativas podem ser feitas até o dia 7/3, em formulário próprio no site da instituição.