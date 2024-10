Agenda jurídica

• A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul realiza nesta terça-feira, o lançamento do projeto SuperElas, que oferecerá cursos profissionalizantes para mulheres do Sarandi, bairro na zona norte de Porto Alegre atingido pelas enchentes de maio. O evento acontece nesta terça-feira, às 14h, no Auditório Daniela Hidalgo, no prédio-sede da entidade. O projeto oferecerá 15 vagas em cursos técnicos profissionalizantes Sistema de Ensino Gaúcho.