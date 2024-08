Agenda jurídica

Ao celebrar os cinco anos voltada ao ensino jurídico, a Escola Superior de Advocacia de Estado (Esae) deu início, no último ano, a primeira turma de especialização em Advocacia de Estado, em parceria com a Universidade de Passo Fundo, entre procuradores e servidores do RS. Ao final de cada módulo, as aulas são disponibilizadas no Portal da Esae em formato de cursos de aperfeiçoamento para toda a PGE e para os integrantes do Sistema de Advocacia de Estado.