Clientes podem cobrar indenização em locais privados

O advogado Dickson Menezes também recomenda que os clientes que tiveram de deixar seus veículos em estacionamentos privados atingidos pelas enchentes busquem indenização, se necessário, junto às empresas.

"Dizem (as empresas) que vão isentar o pagamento das diárias de estacionamento para tentar se eximir da responsabilidade de danos aos veículos, mas, entendo que o proprietário não deve aceitar isso, que pague o estacionamento e exija o ressarcimento de eventuais danos ao veículo, pois o bem está sob a guarda do estacionamento, que deve ser segurado. Senão houver seguro, o proprietário do estacionamento tem que indenizar", considerou. Ele também diz que as empresas que alegam caso fortuito ou força maior podem ser questionadas, porque especialistas têm apontado falhas na contenção das cheias.

Na semana passada, a Estapar, empresa responsável pelo estacionamento do Aeroporto Salgado Filho, informou que não irá ressarcir os proprietários de veículos que estavam estacionados no local, tampouco irá cobrar pelas diárias durante o período em que não foi possível remover os veículos. Em nota, a empresa afirmou que "não poderá atender aos pedidos de ressarcimento por danos sofridos nos veículos". A Estapar, que adotou o mesmo procedimento sobre a cobrança em outros estacionamentos de regiões atingidas pelas cheias, alega que o evento é "de magnitude sem precedentes" para justificar que não fará cobertura das perdas. "Os efeitos não eram possíveis de se evitar ou impedir", alega a Estapar, descartando atender pedidos de ressarcimento.

O Procon afirmou que está atuando nesses casos, tentando mediar soluções viáveis para os dois lados, empresas e consumidores. "No caso em que os carros estão tendo danos, o órgão vai auxiliar o consumidor a realizar os trâmites para que haja indenização.