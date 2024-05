Agenda jurídica

O TJ-RS concluiu, no final de semana, a operação de migração da sua principal plataforma jurisdicional, o eproc, para o sistema de computação em nuvem. A partir desta segunda-feira, o acesso dos usuários ao sistema já foi restabelecido. A transferência de mais de 10 milhões de processos e 200 terabytes de dados proporcionará não só a modernização do funcionamento da Justiça Estadual, mas também garante a continuidade dos serviços judiciais prestados ao cidadão.

Após período de instabilidades decorrente das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul desde o início do mês de maio, o site do Ministério Público está operando com regularidade. As denúncias, que estavam sendo recebidas por meios alternativos, já podem ser feitas pelo canal oficial da instituição. As demandas podem ser encaminhadas para o site www.mprs.mp.br/atendimento/denuncia/.