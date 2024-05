Agenda jurídica

O Ministério Público do Rio Grande do Sul lançou em parceria com a empresa GX2 Tecnologia, a Pucrs, a Associação dos Usuários de Informática e Telecomunicações do RS, a Procempa e a DataCentrics, o aplicativo "Apoio Enchentes RS". A ferramenta busca atender pequenas necessidades dos abrigos emergenciais que estão recebendo pessoas atingidas pelas enchentes que assolam o Estado.

A Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre recebe inscrições de candidatos de todo o país para seu programa de residência jurídica. O programa prevê atuação de forma presencial, híbrida ou totalmente remota. Gratuitas, as inscrições vão até as 17h do dia 27/05 e devem ser feitas pelo endereço eletrônico sistemas-pgm.portoalegre.rs.gov.br/pse-prj/inscricao.