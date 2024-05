OAB/RS solicita aos tribunais do RS ampliação da suspensão dos prazos processuais até o dia 10

A OAB/RS divulgou nesta sexta-feira (3) que realizou o envio de ofícios para os tribunais do Estado e demais órgãos para realizar a ampliação da suspensão dos prazos processuais até a próxima sexta-feira (10), em virtude das condições climáticas que atingem o RS. O requerimento também se aplica a audiências, sessões de julgamento e demais atos judiciais no âmbito de 1º e 2º graus. As informações foram publicadas no portal oficial da Ordem.

A medida ocorre após o órgão já ter realizado uma primeira solicitação, para os dias 2 e 3 de maio. Os ofícios foram enviados para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), no qual já havia anunciado a suspensão até o dia 8 na última quinta-feira (02).

O órgão também havia requerido a suspensão dos prazos processuais de outras entidades estaduais, sendo o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça Militar, Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público do Estado, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Federal, além dos demais órgãos administrativos.

Confira, em detalhes, a situação atual dos prazos processuais nos Tribunais do RS:

TJRS

O tribunal determinou a interrupção do expediente presencial no Judiciário gaúcho, dos serviços judiciais e extrajudiciais nesta quinta (2) e sexta-feira (3). Medida ocorre no âmbito do 1º e do 2º grau de jurisdição, com a prorrogação dos prazos processuais que vencerem no período para o primeiro dia útil subsequente. Ficam mantidos os serviços de plantão permanente, atendimento à população e de trabalho remoto.

Comarca de Porto Alegre

Foi determinado o fechamento também nos dias 2 e 3 de maio, dos seguintes foros: Foro Central Prédio I, Foro Central Prédio II, Foro Regional da Tristeza, Foro Regional do Alto Petrópolis, Foro Regional do Partenon, Foro Regional da Restinga e Foro Regional do Sarandi.

De acordo com a portaria expedida pelo órgão, as atividades cartorárias jurisdicionais e administrativas devem ocorrer em expediente remoto – pelo balcão virtual e/ou por telefone.

TRF4

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) suspendeu os prazos processuais, sessões e audiências nesta quinta (2) e sexta-feira (3) nos processos em tramitação no TRF4 e na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, mantendo-se os prédios abertos para atendimento ao público, salvo por absoluta impossibilidade.

TRT4

Após anunciar a suspensão dos prazos tanto em processos administrativos como judiciais no 1º e no 2º graus de jurisdição da Justiça do Trabalho em todo o Rio Grande do Sul na quinta-feira (2) e na sexta-feira (3), o TRT4 ampliou o período de suspensão dos prazos dos processos administrativos e judiciais até o dia 8 de maio, de acordo com portaria publicada pelo órgão. Com isso, os prazos voltam a correr a partir de 9 de maio.

A suspensão também se aplica a prazos legais e regimentais para prolação de sentenças e para devolução de processos com pedido de vista para inclusão em pauta nas Turmas Julgadoras.

Atos judiciais, como realização de audiências, sessões de julgamento, perícias e execução de mandados não devem ser realizados no formato presencial nessas mesmas datas e, no caso de realização em modo tele presencial, devem ser observadas as condições de eletricidade e internet das respectivas localidades, por parte dos magistrados responsáveis.

Ainda, o órgão reitera que durante a quarta-feira (1º), diversas unidades judiciárias já haviam editado portarias com suspensões de prazo e outras providências, conforme o contexto particular das chuvas em cada localidade do estado.