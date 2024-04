O que dizem as companhias aéreas sobre extravios

A Azul informa que, em caso de constatação do extravio da bagagem em voos nacionais, é disponibilizado auxílio emergencial de até R$ 100,00 no primeiro dia pós-perda, além de outros R$ 25,00 nos quatro dias subsequentes, limitados a R$ 200,00, em caso de não localização da bagagem.

Em voos internacionais, com destino aos Estados Unidos ou à América do Sul, excluído o Brasil, é disponibilizado auxílio emergencial de U$ 50,00 no primeiro dia de extravio, além de outros U$25,00 nos quatro dias subsequentes, limitados a U$150,00, em caso de não localização da bagagem. Já nos voos internacionais com destino à Europa, é disponibilizado auxílio emergencial de € 50,00 no primeiro dia, além de outros € 25,00 nos quatro subsequentes, limitados a € 150,00, em caso de não localização da bagagem.

A Latam ressalta que, no caso de voos internacionais, os passageiros devem fazer a reclamação com a última companhia aérea do itinerário. A empresa também recomenda que os objetos de valor, como documentos, dinheiro, joias, artigos eletrônicos, etc., sejam levados na cabine do avião. "Ao transportar a bagagem, não nos responsabilizamos pela perda ou dano dos pertences citados", informa a Latam em seu site.

A Gol informa que, caso o passageiro não tenha recebido sua bagagem na chegada do voo, deve dirigir-se ao serviço de bagagem GOL, ainda na área de desembarque, e preencher o relatório de irregularidade de bagagem. O número de referência do extravio será recebido no momento do atendimento ou posteriormente através de SMS.

Se a bagagem não for localizada no prazo de sete dias para voo nacional ou 21 dias para voo internacional (a contar da data do registro de irregularidade de bagagem), a central de indenização entra em contato para prosseguir com a reparação final.