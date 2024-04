Agenda jurídica

A OAB/RS realiza a Conferência Estadual de Direito do Terceiro Setor e Instalação do Fórum Permanente do Terceiro Setor na próxima sexta-feira, às 9h. O evento debaterá temas como velamento, compliance, tributação, isenção e iminuidade tributária e contará com a participação de fundações públicas e privadas, especialmente da Fundação Riograndense de Fundações. A conferência será realizada no Auditório do Cubo - rua Manoelito de Ornellas, 55 - Praia de Belas, Porto Alegre.

No próximo dia 20/5, a Pucrs organiza o IV Congresso Internacional de Coletivização e Unidade do Direito. Com mais de 100 palestrantes de diversos países, o evento tem a intenção de formar uma consciência jurídica para além da academia para dois grandes temas: unidade do direito e coletivização. Mais informações no www.pucrs.br/eventos/inst/coletivizacao2024.