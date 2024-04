Agenda jurídica

A jornalista Isabel Ferrari vai falar sobre diversidade e pluralidade num mundo contemporâneo e dividir as experiências e os desafios de ser mãe de um filho autista. No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, hoje, às 14h30min, no Auditório Espaço Multi-Comunicação e Eventos do Tribunal de Justiça (na avenida Borges de Medeiros, 1.565, 13º andar), ela apresenta a palestra "Inclusão Amorosa".

O 5º encontro do Conversas em Família traz o tema: Direito Previdenciário e sua interface com o Direito de Família e das Sucessões. O Direito Previdenciário prevê como dependentes dos benefícios previdenciários e os membros da família do segurado são imperiosos e o estudo das relações que esse ramo do Direito tem nas famílias. O evento ocorre no próximo dia 10/4, às 19h. Inscrições no www. https://portaleventos.oabrs.org.br/.