A 2ª edição do Legal Innovation Experience - principal encontro de inovação e tecnologia jurídica no Sul do País - ocorre hoje, no prédio 40 da Pucrs, das 8h às 21h. O objetivo é explorar os impactos da inovação no setor jurídico, cadas vez maior em diferentes áreas.

O Instituto Brasileiro de Direito da Família (IBDFAM) promove, no dia 26/3, às 9h, uma live sobre a modulação dos efeitos sucessórios em virtude do julgamento do ARE 1.309.642 - pelo STF. Haverá certificado de participação de 2h.