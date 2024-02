Agenda jurídica

A Escola Superior de Advocacia (ESA/RS) da OAB/RS está com inscrições abertas até o dia 3 de março para os interessados em atuar como moderadores dos Grupos de Estudos. Serão ofertados 31 grupos, com o objetivo promover e incentivar o debate técnico e científico de temas relevantes para a advocacia e para a sociedade civil. Os resultados serão divulgados de 18 a 25 de março.

Estão abertas até esta quinta-feira, as inscrições para o Programa de Residência Jurídica do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). Os candidatos devem ser Bacharéis em Direito que tenham concluído o curso de Pós-Graduação (Especialização, Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado) na área do Direito há, no máximo cinco anos, ou que estejam cursando a segunda Pós-Graduação na área, contados da publicação do edital de seleção.