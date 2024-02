Agenda jurídica

Estão abertas as inscrições da seleção para a etapa teórica do curso de Formação de Mediador e Conciliador Judicial. O curso gratuito visa à formação de Mediadores e Conciliadores que atuarão nos Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos. A atividade terá 30 vagas disponíveis, mais quatro suplentes. Os selecionados terão aulas nos dias 18 a 22/3/24, no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) do TJRS. Mais informações pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (51) 3259-3446. A OAB/RS, por meio do Grupo de Trabalho de Assuntos Sociais da Comissão Especial de Educação, acaba de lançar a campanha "Doar para Estudar", com o objetivo de promover a arrecadação de materiais escolares que serão doados às comunidades vulneráveis de Porto Alegre. Interessados podem entregar os materiais escolares na sede da Ordem (rua Washington Luiz, 1110 - Centro Histórico, Porto Alegre). As principais solicitações são cadernos, mochilas, lápis e canetas.