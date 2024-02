Agenda jurídica

A terceira edição do projeto "MP na Praia 2024" ocorre nesta sexta-feira, em Tramandaí, no Litoral Norte. O ônibus do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) levará membros e servidores da instituição para esclarecer dúvidas das pessoas sobre seus direitos como cidadãs e distribuindo materiais informativos. O projeto visa aproximar a instituição da sociedade gaúcha que, em grande parte, migra para o litoral durante a temporada de verão. O juiz de Direito Cristiano Vilhalba Flores tomou posse, na última quinta-feira, como presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) para a gestão 2024-2025. Ele substituirá o desembargador Cláudio Martinewski, que reassumirá suas atividades no Tribunal de Justiça do Estado. Vilhalba ocupava o cargo de vice-presidente administrativo da Ajuris. Um dos desafios da nova gestão será celebrar os 80 anos da entidade, que serão completados no mês de agosto.