Agenda jurídica

Nesta terça-feira, às 14h, acontece a cerimônia de posse de desembargadoras e desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). Ao todo, 14 novos integrantes da Corte assumirão as suas funções, sendo 12 juízes promovidos e mais dois escolhidos pelo Quinto Constitucional. A solenidade ocorre no Plenário Ministro Pedro Soares Muñoz, no 13º andar do edifício-sede do TJ-RS, na Avenida Borges de Medeiros, 1565, na Capital. Na retomada das atividades, neste mês de janeiro, a Escola Superior de Advocacia (ESA/RS) da OAB/RS oferece gratuitamente à advocacia o curso on-line "Verão Jurídico", que conta com 10 professores renomados e temas para as mais diversas áreas do Direito. O projeto conta com 10 aulas gravadas em estúdio e está disponível no Portal da ESA/RS. O curso Verão Jurídico é gratuito, com certificação de 10 horas-aula para os inscritos. Mais informações no www.portalesa.oabrs.org.br.