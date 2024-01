Agenda jurídica

Foi assinado ontem as portarias para a aplicação de parte dos recursos repassados pelo Poder Judiciário ao Executivo, contidos no Termo de Cooperação nº 271/2023, no qual foram destinados, em dezembro do ano passado, R$ 154 milhões aos hospitais gaúchos que atendem pelo SUS. OS hospitais que receberão os recursos são: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. A OAB/RS informa que estão abertas as inscrições para a 4ª Conferência Nacional da Mulher Advogada, realizada pelo Conselho Federal. O evento será em Curitiba (PR), nos dias 14 e 15 de março. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no www.centraleventos.oab.org.br.