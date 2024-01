Agenda jurídica

A Justiça mais próxima do cidadão. Este é o objetivo do Projeto Justiça Itinerante do TJ-RS, que será lançado oficialmente nesta sexta-feira, das 9h às 15h, na esquina da avenida Beira-Rio, com a avenida Desembargador Melo Guimarães, no bairro Belém Novo - em frente à Subprefeitura Extremo-Sul de Porto Alegre. Um ônibus do Judiciário gaúcho estará no local para a realização dos atendimentos.

O governador Eduardo Leite sancionou o PL 492/2023, que cria 14 Defensorias Públicas Especializadas no Atendimento à Vítima de Violência Doméstica e Feminicídio, nas comarcas de Porto Alegre, Alvorada, Caxias do Sul, Canoas, Gravataí, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Rio Grande, Santa Maria, Viamão e São Leopoldo. A previsão é que as primeiras DPs entrem em ação no mês de março.