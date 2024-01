Agenda jurídica

A OAB/RS, por meio da coordenação nacional do Exame de Ordem Unificado, divulgou o edital de abertura do 40º Exame de Ordem Unificado (EOU). O período para inscrições está aberto e se encerra às 17h do dia 16 de janeiro. Neste mesmo período, o candidato pode solicitar isenção da taxa de inscrição. A realização da 1ª fase (Prova Objetiva) está marcada para o dia 24 de março. Mais informações sobre o edital no www.oabrs.org.br.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública abriu inscrições para a pós-graduação em Atendimento à Criança e ao Adolescente em Situação de Violência e pós-graduação em Enfrentamento à Violência contra Mulheres e Meninas. Os cursos são oferecidos pela Universidade Federal de Goiás (UFG) no formato EaD. São 200 vagas para cada curso para funcionários do Sistema Único de Segurança Pública (Susp). Inscrições no www.institutoverbena.ufg.br.